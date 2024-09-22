شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تكشف عن موقفها من "قمة السلام" مع أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا لن تشارك في "قمم السلام" بصيغتها المطروحة بشأن أوكرانيا، مؤكدة أن هذه القمم ليس لها علاقة بالتسوية.

وذكرت أن "هذه العملية في حد ذاتها لا علاقة لها بالتسوية". قمة السلام بين روسيا وأوكرانيا وبينت أن ما "يسمى بالقمة الثانية تسعى إلى نفس الهدف - الدفع بـ "صيغة زيلينسكي" غير القابلة للتطبيق على الإطلاق، كأساس غير بديل لحل الصراع، والحصول على دعمها من الأغلبية العالمية، تقديم إنذار نهائي لروسيا بالاستسلام، وبالتالي نحن لا نشارك في مثل هذه القمم".

وأكدت زاخاروفا، أن موسكو لن تتخلى عن التسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة.

وذكرت أن بلادها مستعدة لمناقشة مقترحات جادة حقا تأخذ في الاعتبار الوضع "على الأرض"، والحقائق الجيوسياسية الناشئة والمبادرة المقابلة التي صاغها فلاديمير بوتين في 14 من يونيو الماضي. حرب روسيا وأوكرانيا وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، قال في تصريحات سابقة، إن روسيا لن تشارك في القمة الجديدة المزمع عقدها حول الأزمة الأوكرانية، مؤكدًا أن موسكو لا تقبل ما وصفه بـ"الإنذارات".

وتابع: "نحن نعلم نوايا نظام كييف والمنسقين الغربيين، الذين يحاولون إعادة إحياء قمة بورغنستوك الفاشلة في سويسرا في منتصف يونيو الماضي، وهم يفكرون في عقد فعالية مماثلة وربما دعوة روسيا".