مكتبة محمد بن راشد تحتفي بإرث «علي بن بخيت العميمي»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

نظّمت مكتبة محمد بن راشد، أمسية شعرية وحوارية بعنوان «ابن البادية»، احتفاءً بإرث الشاعر الراحل علي بن سلطان بن بخيت العميمي، وذلك في إطار استراتيجية المكتبة وجهودها لدعم القطاع الثقافي وتعزيز الواقع الأدبي، والحفاظ على الموروث الثقافي وتوثيقه ونقله للأجيال الجديدة.

شهدت الفعالية، التي أدارها الإعلامي وليد المرزوقي، مشاركة الباحث في التراث الشعبي، الدكتور راشد المزروعي، وكذلك مشاركة رئيس اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، الدكتور سلطان العميمي، في حوار غني حول حياة الشاعر وأعماله، وتأثيره في المشهد الشعري الإماراتي.

بصمة واضحة

وعبر الإعلامي وليد المرزوقي عن شكره لمكتبة محمد بن راشد على تنظيمها هذا النوع من الفعاليات، مؤكداً أهمية الاحتفاء بالعظماء الراحلين الذين تركوا بصمة واضحة في الثقافة الشعرية المحلية، ومشيداً بجهود المكتبة في استكشاف تطور الأدب عبر العصور من خلال جلسات حوارية ثقافية وفنية.

تناولت الجلسة، سيرة الشاعر علي بن بخيت العميمي، وتأثير بيئته المحلية على شعره، وتحليل الرموز والتفاصيل التي استخدمها في تمثيل حياة البادية، بالإضافة إلى مناقشة أساليب وأغراض الشعر الشعبي التي تميز بها، وأدواته البلاغية وتقنياته الشعرية.

تطرق الدكتور سلطان العميمي إلى ذكرياته مع والده، والتأثير العميق الذي تركه في حياته الأدبية والشخصية، مسلطاً الضوء على إرث والده الذي لا يزال حاضراً في أعماله الخاصة، مشدداً على أهمية توثيق هذه الذكريات للمحافظة على التراث الشعري.

آفاق جديدة

كما سلط الدكتور راشد المزروعي الضوء على عملية جمع وتوثيق أعمال الشاعر الراحل، والتحديات التي واجهها وكيف أسهم هذا العمل في الحفاظ على التراث الثقافي. وأشار إلى أن تلك الجهود تفتح آفاقاً جديدة لنشر إرث الشاعر، وتعزيز الفهم الثقافي للأجيال الجديدة.

واختتمت الأمسية بجلسة نقاش مفتوحة، أبدى الحضور خلالها تفاعلاً واضحاً، حيث تم طرح الأسئلة حول تأثير الشاعر وأعماله، بالإضافة إلى تكريم المتحدثين، تعبيراً عن تقدير المكتبة لجهودهم في إحياء تراث شاعر من جيل الروَّاد.