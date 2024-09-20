صحف عبرية: طائرات إطفاء تتدخل لمواجهة حرائق قرب صفد

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم"، اليوم، أن السلطات الاحتلال الإسرائيلية قامت بدفع طائرات إطفاء إلى منطقة صفد للمساعدة في إخماد حرائق اندلعت في المنطقة، وذلك بعد سقوط صواريخ من لبنان.

وذكرت الصحيفة أن الحريق أدى إلى تضرر بعض الممتلكات، بينما تحاول فرق الإطفاء السيطرة على النيران المشتعلة. وأشارت المصادر إلى أن الهجمات الصاروخية من لبنان قد زادت من حدة التوترات في المنطقة، مما استدعى تدخل القوات الجوية لمواجهة الحرائق الناتجة.

في سياق متصل، أعلنت السلطات المحلية حالة الطوارئ وأصدرت تحذيرات للسكان حول الأوضاع الأمنية. وتواصل فرق الإنقاذ جهودها في التعامل مع الحريق ومتابعة تطورات الوضع على الحدود.

تحقيقات تكشف: بطاريات أجهزة الووكي توكي لحزب الله تحتوي على مادة شديدة الانفجار

كشف مصدر لبناني مطلع أن بطاريات أجهزة "الووكي توكي" التي يستخدمها حزب الله، والتي شهدت انفجارات هذا الأسبوع، كانت ممزوجة بمركب متفجر يُعرف باسم "بيتين".

وأوضح المصدر لوكالة "رويترز" أن الطريقة التي تم بها دمج المادة المتفجرة في البطارية جعلت من الصعب اكتشافها. وكانت تقارير سابقة من مصادر خاصة قد أكدت أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) هو المسؤول عن تفخيخ أجهزة الاتصال اللاسلكي.

وشهد لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء سلسلة انفجارات متزامنة لأجهزة الاتصالات، مما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف.

مقتل قيادي بارز في حزب الله العراقي جراء غارة مسيرة قرب مطار دمشق

قُتل عنصر بارز في كتائب حزب الله، إحدى الفصائل العراقية الموالية لإيران، إثر غارة يُعتقد أنها إسرائيلية استهدفت موقعًا للمجموعة بالقرب من مطار دمشق الدولي، وفقًا لمسؤول في الفصيل.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهجوم تم بواسطة طائرة مسيرة استهدفت سيارة كان يستقلها القيادي مع مرافقه، مما أسفر عن مقتله وإصابة آخر. وأفادت شهود عيان بأن السيارة كانت متفحمة على الطريق، بينما يمتلك القيادي موقعًا عسكريًا في المنطقة.

من جهته، أكد مسؤول في حزب الله العراقي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الغارة أسفرت عن مقتل "أبو حيدر الخفاجي"، واعتبره "عنصرًا فعالًا في المقاومة". وأشارت التقارير إلى أن الضغوط الإسرائيلية في سوريا زادت منذ اندلاع النزاع في قطاع غزة، مع تنفيذ إسرائيل لعدة غارات تستهدف مواقع إيرانية وحلفائها في البلاد.