بالون قمامة من كوريا الشمالية يسقط في مجمع حكومي في سيئول

ياسر رشاد - القاهرة - سقط بالون محمل بالقمامة، أطلقته كوريا الشمالية، في مجمع حكومي وسط العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، وفقًا لما ذكرته وكالة "يونهاب".

استجابت خدمات الطوارئ في سيئول بعد تلقيها بلاغًا عن وجود بالون يحتوي على قمامة في موقف السيارات عند المدخل الرئيسي للمجمع الحكومي.

وتم تطويق المنطقة من قبل الشرطة، حيث قام متخصصون عسكريون بفحص محتويات الكيس بحثًا عن أي مواد خطرة، وأزالوا الأنقاض. وقد عُثر على عنوان مكتوب على قطعة بلاستيك داخل الكيس يعود إلى بيونغ يانغ.

منذ مايو الماضي، أرسلت كوريا الشمالية آلاف البالونات المحملة بالقمامة باتجاه كوريا الجنوبية، احتجاجًا على المنشورات الدعائية المناهضة لها التي ينشرها نشطاء في الجنوب. وقد نصحت هيئة الأركان المشتركة المواطنين بعدم لمس هذه البالونات والإبلاغ عن أي منها للسلطات، كما أعلنت حكومة مدينة سيئول عن تشغيل مركز طوارئ على مدار الساعة للتعامل مع مثل هذه الحوادث.

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش أصدر تعليمات لسكان المناطق الشمالية في الجولان والجليل الأعلى، تدعوهم إلى البقاء قرب المناطق المحمية والملجأ، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة.

وذكرت الإذاعة أن هذه التعليمات جاءت في إطار التحسب لأي تصعيد أو عمليات قد تستهدف المنطقة من قبل أطراف معادية، مشيرة إلى أن الجيش رفع حالة التأهب في المناطق الحدودية الشمالية، تحسبًا لأي تطورات عسكرية أو أمنية.

وأكدت السلطات المحلية التزامها بالتوجيهات الصادرة من الجيش لضمان سلامة السكان، فيما تستمر القوات الإسرائيلية في تعزيز انتشارها في المنطقة تحسبًا لأي طارئ.

إضراب محتمل يهدد بشل الموانئ الأمريكية بسبب خلافات حول الأجور

يهدد اتحاد عمال الموانئ الدولية في الولايات المتحدة، والذي يمثل نحو 45 ألف عامل في 36 ميناء، بتنفيذ إضراب شامل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن الأجور بحلول 30 سبتمبر الجاري، ما يهدد بتعطيل نصف الشحنات البحرية للبلاد.

ومن المتوقع أن تتأثر نصف الموانئ الأمريكية بهذا الإضراب المحتمل. ووفقًا لتقارير "واشنطن إكزامينر"، بدأ تجار التجزئة والمصنعون وشركات الشحن البحرية بالفعل في تحويل بعض شحناتهم إلى الساحل الغربي كإجراء احترازي لتجنب تأثرها في الموانئ المتضررة.

هارولد داجيت، رئيس نقابة اتحاد عمال الموانئ، شدد على أن المصانع ستتوقف عن العمل اعتبارًا من الأول من أكتوبر إذا لم يتم تلبية مطالب العمال المتعلقة بزيادة الأجور وفرض حظر كامل على أتمتة عمليات الموانئ، بما في ذلك الرافعات والبوابات وحركة الحاويات.