شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم 10 مليارات يورو لمناطق الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات تقدر بمليارات اليوروهات للمناطق المتضررة من الفيضانات، إذ لقي 23 شخصًا على الأقل حتفهم حتى الآن جراء كارثة الفيضانات في أوروبا، في الوقت الذي بدأت فيه النمسا التخطيط لعملية إعادة إعمار تستمر سنوات.

وزارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الخميس، بزيارة مدينة فروتسواف البولندية، التي بلغت فيها موجة الفيضانات ذروتها الآن، ووعدت بتقديم مساعدات من الاتحاد الأوروبي للمناطق المتضررة جراء الفيضانات الشديدة التي ضربت وسط وشرقي أوروبا في الأيام الأخيرة. صندوق التماسك وقالت فون دير لاين إنه يمكن توفير 10 مليارات يورو (1ر11 مليار دولار) في البداية مما يعرف بصندوق التماسك، وهو واحد من أكبر الصناديق في ميزانية الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا للمفوضية الأوروبية، فإن صندوق التماسك التابع للاتحاد الأوروبي يهدف إلى "تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التنمية المستدامة".

وعادة ما يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الإسهام في الصندوق، في حالة رغبتها الاستفادة منه.

لكن من المقرر إعفاء الدول الأعضاء التي تضررت من الفيضانات من هذه القاعدة.

وقالت فون دير لاين: "هذه أوقات استثنائية، والأوقات الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية".