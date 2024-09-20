تجاوز عدد الغارات الجوّيّة الّتي شنّها الطّيران الحربي الإسرائيلي على جنوب لبنان مساء اليوم، 52 غارة. وقد استهدفت هذه الغارات المناطق الحرجيّة في المحمودية وأطراف العيشية ومرتفعات الريحان ومحيط نهر برغز.

كانت هذه تفاصيل خبر نحو 52 غارة إسرائيلية على المناطق الحرجية في المحمودية والعيشية والريحان ومحيط نهر برغز مساءً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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