وديع الخازن: على مجلس الأمن أن يبادر للجم العدوان الإسرائيلي

أشار الوزير السابق وديع الخازن، في بيان نشره مكتبه الإعلامي، إلى "أننا نُعبٰر عن سخطنا وإدانتنا للهجمات الإرهابية والجرائم التي يرتكبها العدوّ الصهيوني بحقّ لبنان وفلسطين المحتلة، وآخرها التفجيرات العشوائية لأجهزة الإتصالات التي خلّفت عدد كبير من الشهداء والجرحى والمعاقين وفي هذا السياق، نثني على إجتماع محلس الأمن غداً تلبية لطلب لبنان".

ولفت إلى أنّه "يبقى أن يبادر (المجلس) إلى لجم العدوان الإسرائيلي وإصدار القرارات العادلة والمُنصفة للبنان والعمل الأُممي من أجل حرب الصهاينة الدائرة رُحاها على لبنان وغزة".

ونوّه الخازن بمواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، "لاسيّما جوابهما على اتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ودعوته لهما للضغط اثناء إنعقاد مجلس الأمن في اتجاه وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان وغزة".