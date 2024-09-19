آيكوم اليابانية تحقق في انفجار أجهزة الاتصال اللاسلكية الحاملة لشعارها في لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - تحقق شركة آيكوم اليابانية من التقارير التي تفيد بأن أجهزة الاتصال اللاسلكية المحمولة ثنائية الاتجاه التابعة لها انفجرت في لبنان بعد هجوم إلكتروني مؤخرًا.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قالت الشركة إنها تلقت معلومات تفيد بانفجار أجهزة اتصال لاسلكية تحمل شعارها في لبنان، ووعدت بمشاركة نتائج التحقيق ونشرها فور التوصل لها.

وأوضحت شركة آيكوم اليابانية في بيان لها، أنه لا يمكن تأكيد ما إذا كانت الشركة شحنت منتجا مرتبطا بالانفجارات التي وقعت في لبنان، مضيفة أن البطاريات اللازمة لتشغيل الجهاز، الذي تم إيقاف مبيعاته منذ نحو 10 سنوات، تم إيقافها أيضا، وأن المنتجات التي تصدرها إلى الخارج تخضع لعملية تنظيمية صارمة وضعتها الحكومة اليابانية... بحسب العربية.

وأوضحت آيكوم أن طراز "آي سي-في82 "، هو جهاز لاسلكي محمول كان يُنتج ويُصدر إلى مناطق منها الشرق الأوسط من 2004 إلى أكتوبر 2014، وقد أوقف إنتاجه قبل عشر سنوات تقريبا، ومنذ ذلك الحين لم يتم شحنه من جانب الشركة.

فيما كشف مسؤول في شركة صناعة أجهزة الراديو اليابانية "آيكوم"، أمس الأربعاء، أن أجهزة الراديو التي انفجرت في لبنان تبدو كمنتجات مقلدة وليست مصنوعة من قبل "آيكوم".

انفجار أجهز اللاسلكي في لبنان

يذكر أنه في السابع عشر من سبتمبر، انفجرت العديد من أجهزة النداء المحمولة في وقت واحد تقريبًا في مناطق مختلفة من لبنان.

ووفقًا لوزارة الصحة اللبنانية، قُتل اثنا عشر شخصًا، بينهم طفلان، وتم نقل 2800 آخرين إلى المستشفى.

واجتاحت موجة أخرى من الانفجارات في لبنان، عندما انفجرت أجهزة الاتصال اللاسلكية Icom IC-V82 والهواتف وأجهزة مسح بصمات الأصابع، بالإضافة إلى الأجهزة التي تعمل بالطاقة الشمسية وبطاريات الليثيوم أيون.

ووفقًا لرويترز، فقد اشترى حزب الله هذه الأجهزة مع أجهزة النداء خلال الفترة الأخيرة، فيما ألقت حركة حزب الله الشيعية اللوم في الانفجارات على إسرائيل ووعدت "برد عادل".