شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الفيضانات.. إخلاء إجباري لبلدة جنوب غرب بولندا والان نبدء بالتفاصيل

فيضانات مدمرة في بولندا

فرض الإخلاء الإجباري

الدمام - شريف احمد - أمرت السلطات في بلدة باكزكوف في جنوب غرب بولندا، بالإخلاء الإجباري للبلدة.ويأتي هذا فيما تتزايد المخاوف، من أن يتسبب انهيار خزان في حدوث فيضانات مدمرة.وبعد ظهور صدع في جدار الخزان، حذر عمدة البلدة أرتو رولكا في نداء على مواقع التواصل الاجتماعي، من أنه "لا أحد يمكن أن يضمن عدم تفاقم الأوضاع". للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وقال "رولكا" إنه قرر فرض الإخلاء الإجباري، بعد تجاهل السكان لدعوته لمغادرة منازلهم بشكل طوعي.ودعا السكان المتبقيين إلى مغادرة الأحياء المنخفضة، التي قد تغرقها مياه الفيضانات قريبًا بعد أيام من هطول أمطار غير مسبوقة، في تاريخ وسط أوروبا.