الارشيف / اخبار العالم

صور| الإعصار بيبينكا يجتاح شنغهاي الصينية.. وإعلان الطوارئ بالمدينة

0 نشر
واس - بكين 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن صور| الإعصار بيبينكا يجتاح شنغهاي الصينية.. وإعلان الطوارئ بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل الإعصار بيبينكا اليوم الاثنين، إلى اليابسة وضرب مدينة شنغهاي الصينية، وفقا لمرصد شنغهاي المركزي للأرصاد الجوية.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة"شينخوا" أن الإعصار، الذي بلغت السرعة القصوى للرياح فيه بالقرب من مركزه 42 مترا في الثانية، قد اجتاح منطقة لينجانج في حي بودونج.
تسبب الإعصار بيبينكا في سقوط الأشجار واللوحات الإعلانية في شنغهاي - Getty Images
بلغت السرعة القصوى للرياح في الإعصار 42 مترًا في الثانية - AFP

ويعتقد أن بيبينكا هو أقوى إعصار يضرب شنغهاي خلال الـ 75 عامًا الماضية.
وقامت القيادة الوطنية لمكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف في الصين يوم الأحد، بتفعيل الاستجابة الطارئة من المستوى الرابع لمقاطعة آنهوي بشرقي الصين ورفعت الاستجابة في شنغهاي وتشجيانج إلى المستوى الثالث.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا