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شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي يعلن عودة 49 أوكرانيًا من الأسر لدى روسيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عودة 49 أوكرانيًا من الأسر لدى روسيا.
وأوضح أن من بينهم جنود كانوا يدافعون عن مصنع أزوفستال، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الجمعة.
وأضاف: هؤلاء هم جنود القوات المسلحة الأوكرانية والحرس الوطني والشرطة الوطنية، وجهاز حرس حدود الدولة، فضلا عن مدنيين".
وتابع: "كانت من بين الأشخاص الذين عادوا لينيا عميروفا، وهي فتاة أسرها الروس عندما جاءت لرعاية والدها المريض.
كما تمكنوا أيضا من تحرير بعض المدافعين عن مصنع أزوفستال.
وواصل زلينكسي: "وعاد بطل أوكرانيا المسعف وأحد أفراد الطواقم الطبية العسكرية فيكتور إيفيتشوك إلى وطنه أيضا".
وشكر الرئيس الأوكراني، الفريق الذي يضمن الإفراج عن السجناء والرهائن من الأسر الروسي.
وأوضح أن من بينهم جنود كانوا يدافعون عن مصنع أزوفستال، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الجمعة.
الأسرى الأوكرانيون لدى روسياوعلّق زيلينسكي: "عودة أخرى لمواطنينا، نتوقعها دوما ونعمل من أجلها. عاد 49 أوكرانيا إلى الوطن".
وأضاف: هؤلاء هم جنود القوات المسلحة الأوكرانية والحرس الوطني والشرطة الوطنية، وجهاز حرس حدود الدولة، فضلا عن مدنيين".
وتابع: "كانت من بين الأشخاص الذين عادوا لينيا عميروفا، وهي فتاة أسرها الروس عندما جاءت لرعاية والدها المريض.
حرب روسيا وأوكرانيا
كما تمكنوا أيضا من تحرير بعض المدافعين عن مصنع أزوفستال.
وواصل زلينكسي: "وعاد بطل أوكرانيا المسعف وأحد أفراد الطواقم الطبية العسكرية فيكتور إيفيتشوك إلى وطنه أيضا".
وشكر الرئيس الأوكراني، الفريق الذي يضمن الإفراج عن السجناء والرهائن من الأسر الروسي.