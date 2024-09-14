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زيلينسكي يعلن عودة 49 أوكرانيًا من الأسر لدى روسيا

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الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عودة 49 أوكرانيًا من الأسر لدى روسيا.
وأوضح أن من بينهم جنود كانوا يدافعون عن مصنع أزوفستال، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الجمعة.

الأسرى الأوكرانيون لدى روسيا

وعلّق زيلينسكي: "عودة أخرى لمواطنينا، نتوقعها دوما ونعمل من أجلها. عاد 49 أوكرانيا إلى الوطن".
وأضاف: هؤلاء هم جنود القوات المسلحة الأوكرانية والحرس الوطني والشرطة الوطنية، وجهاز حرس حدود الدولة، فضلا عن مدنيين".
وتابع: "كانت من بين الأشخاص الذين عادوا لينيا عميروفا، وهي فتاة أسرها الروس عندما جاءت لرعاية والدها المريض.
زيلينسكي يعلن عودة 49 أوكرانيًا من الأسر لدى روسيا - الحساب الرسمي لزيلينسكي على تليجرام
زيلينسكي يعلن عودة 49 أوكرانيًا من الأسر لدى روسيا - الحساب الرسمي لزيلينسكي على تليجرام

حرب روسيا وأوكرانيا


كما تمكنوا أيضا من تحرير بعض المدافعين عن مصنع أزوفستال.
وواصل زلينكسي: "وعاد بطل أوكرانيا المسعف وأحد أفراد الطواقم الطبية العسكرية فيكتور إيفيتشوك إلى وطنه أيضا".
وشكر الرئيس الأوكراني، الفريق الذي يضمن الإفراج عن السجناء والرهائن من الأسر الروسي.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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