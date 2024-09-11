شكرا لقرائتكم خبر عن في النصف الأول للمناظرة.. هاريس تواجه ترامب بـ"نظرات الدهشة" والان نبدء بالتفاصيل

حصانة قضائية

الدمام - شريف احمد - وجهت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية نظرات الدهشة إلى نظيرها الجمهوري دونالد ترامب في معظم أوقات النصف الأول للمناظرة.ووجهت الاتهامات لترامب بالكذب أكثر من مرة، بينما رد الأخير بأنها ستقود العالم إلى حرب عالمية ثالثة.

اتهمت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه ينوي تدمير دستور الولايات المتحدة، وقالت إنه يجب ألا تكون لترامب حصانة قضائية لمجرد وصوله للرئاسة.



وأضافت: ترامب يهرب من المشكلات بدلًا من إصلاحها، وأحظى بتأييد أكثر من 200 جمهوري غاضبين من سياسات ترامب

ورد ترامب باتهام إدارة بايدن وهاريس باضطهاده، وأنها استخدمت القضاء سلاحًا ضده، قائلًا: قضية الوثائق السرية ألقيت من النافذة ولا قيمة لها، وسأفوز في كل القضايا.