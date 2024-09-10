شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مصر أصبح لديها بنية تحتية هائلة ومشاريع عملاقة وفرص استثمارية ضخمة والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب احمد الخشن، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على أهمية توجيهات الرئيس السيسي، بخصوص زيادة معدلات الاستثمار العربي والأجنبي في مصر وتسارع وتيرته الفترة القادمة، مشيرا إلى أن مصر أصبح لديها بنية تحتية هائلة ومشاريع عملاقة وفرص استثمارية ضخمة في مختلف المجالات.

ونوه الخشن، بتوجيهات الرئيس السيسي الواضحة والمباشرة خلال لقاء رئيس الوزراء ووزير الاستثمار حسن الخطيب ومنها، توفير التسهيلات اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي، والبناء على ما شهدته الفترة الماضية من نمو معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستمرار التوسع في مَنْح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري، وعلى رأسها الصناعة، والطاقة الخضراء، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والرعاية الصحية.

وأشار عضو مجلس النواب، أن فتح الأبواب للاستثمار في هذه القطاعات، يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة. علاوة على استعراض الاجتماع محاور استراتيجية النهوض بقطاع الاستثمار والتجارة خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030.

وأضاف احمد الخشن، إنه لا احد يمكن أن ينكر حدوث تقدم ملموس وواسع في ملفي الاستثمار والتصدير خلال الفترة الأخيرة مثلما هو حادث في العلمين الجديدة والعاصمة الادارية الجديدة، وغيرها من المشاريع الضخمة في مصر.

واختتم النائب احمد الخشن بالقول أن توجيهات الرئيس بالتركيز على الاستثمار في القطاع الصناعي مع توفير البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، سيضمن فتح أسواق جديدة للتصدير وتقليل الواردات وتوفير العملة الصعبة وحدوث قفزة استثمارية ضخمة.