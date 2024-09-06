شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تجلي أكثر من 400 ألف شخص مع اقتراب إعصار "ياجي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجلت السلطات الصينية في مدينة هاينان الكبيرة جنوب البلاد، أكثر من 419 ألف شخص بشكل وقائي، مع اقتراب إعصار "ياجي"، حسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الرسمية "شينخو"، اليوم الجمعة.

وذكرت الوكالة بعد اجتماع لمسؤولي مكافحة الفيضانات، أن "الإعصار يُرجح أن يكون أقوى إعصار يضرب الساحل الجنوبي للصين منذ 2014، ما سيجعل أعمال الوقاية من الفيضانات صعبًا جدًا".

