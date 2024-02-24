"بوتك" للصيانة: التأخر بإصلاح أعطال كابلات المطيلب وبيت الشعار وديك المحدي سببه عدم الحصول على موافقات مطلوبة

أعلنت شركة بوتك للصيانة والتشغيل (BUS)، أن التأخير في إصلاح العطل الذي طرأ على الكابلات المطمورة والتي تغذي مناطق المطيلب، بيت الشعار، وديك المحدي- دير طاميش، يعود لعدم إستحصالها حتى الساعة على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة.

وقالت الشركة في بيان: "نشكر تفهمكم لهذا التأخير القسري الخارج عن إرادتنا".