شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الأحد 23 مارس: اغتنم الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مولود برج القوس يعتمد دائماً على نفسه، ويمكنه دائمًا السير بمفرده، ولا يهاب الطريق بما فيه من معوقات لأنه يؤمن بالنجاح في النهاية، لا يحتاج القوس إلى إذن أو موافقة على أفكاره وإبداعاته لأنها في النهاية تكون على صواب.

برج القوس فى حظك اليوم

أصحاب برج القوس طيبون القلب مشاعرهم رقيقة يعبرون عنها بمنتهى الدقة والصراحة، مستقلين في مواقفهم بالآخرين، يفضلون القيام بأشياء منفردة يبدعون في تنفيذها، ولهم فيها فنون كثيرة.

مشاهير برج القوس

من مشاهير برج القوس نجلاء فتحى، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.



نجلاء فتحى

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

الأيام ستكون مليئة بالحيوية. قد تحصل على ترقية أو فرصة عمل جديدة، خاصة في الشهور القادمة من العام. كن جريئًا في التعبير عن أفكارك ولا تخشَ اتخاذ خطوات جريئة.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

علاقتك العاطفية قد تمر بفترة من التجديد. إذا كنت في علاقة، حاول إضافة بعض المرح والمغامرة إلى حياتك العاطفية حتى تتخلص من الشعور بالملل.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

طاقتك العالية تحتاج إلى توجيه إيجابي. ممارسة الرياضات الخارجية أو السفر سيساعدك في الحفاظ على نشاطك. انتبه لنظامك الغذائي لتجنب الإرهاق.

لمواليد برج القوس توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

اليوم سيكون كل شيء على ما يرام وستكون أكثر إمتاعًا، اغتنم الفرص التي تتاح لك ولا تتردد في إتخاذ قرارات سريعة عندما تشعر أنها صائبة.