شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم الأربعاء 29 يناير: استقرار عاطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مولود برج الثور شجاع يحاول دائمًا أن يكون فى المقدمة، إنسان واثق من نفسه، بسيط فى التعامل مع الآخرين، علاقاته بالأشخاص المحيطين به تكاد تكون ممتازة، بارع فى الحديث، يعرف معنى التفكير السليم والمنطقى.

برج الثور فى حظك اليوم 29 يناير

مولود الثور عنيد جدًا، غيور جدًا ومحب بدرجة عالية، مخلص فى حبه يكره الخيانة والكذب، محب للرحلات وللطبيعة الخلابة ويستمتع بالهواء الطلق.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور عادل إمام، وفى إطار هذا السياق يقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى

قد يكون يومًا جيدًا تستطيع تحقيق ما تبغى، ستكون هناك فرص جديدة لتحقيق الأهداف المهنية، استغل فرص التعاون مع الآخرين لتحقيق النجاح.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى

العلاقات ستكون مستقرة ومليئة بالحب، قد تتعرض لبعض التحديات، لكن الثقة ستظل قوية.

حظك اليوم برج الثورعلى الصعيد الصحى

أوضاعك الصحية غير مستقرة، اهتم بصحتك الجسدية، قد تحتاج إلى تعديل نظامك الغذائى والتمارين الرياضية.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور الفترة المقبلة

هذا يوم رائع للبدايات الجديدة، إذا كنت أجلت فى الفترة الماضية خطط السفر أو عمل حان الوقت لتكف عن المماطلة وتبدأ ما عليك القيام به، لأنك فكرت بما فيه الكفاية فابدأ العمل.