شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: يوم الصديق السرى.. 3 أبراج لديها أصدقاء لا يعرف بهم أحد أبرزهم الحوت والان مع تفاصيل الخبر

لا يستطيع أن يعيش أحد بدون أصدقاء، لذلك يحرص الإنسان طوال حياته على تكوين علاقات صداقة مع من حوله سواء في دائرة عمله أو مسكنه، ولكن البعض يساعدهم خيالهم على تكوين علاقة صداقة مع أصدقاء سريين، وبمناسبة يوم الصديق السرى وفقاً لما ذكره موقع "daysoftheyear" المتخصص في الأيام العالمية، نستعرض في هذا التقرير، أبراج فلكية لديها أصدقاء سريين، وفقاً لما ذكره موقع "pinkvilla".

أبراج لديها أصدقاء سريين برج الحوت

يتمتع مولود برج الحوت بشخصية إجتماعية مرحة لذلك فهو محبوب من الجميع ولديه العديد من الأصدقاء ولكنه مع ذلك يميل للعيش في الخيال في الكثير من الأحيان، لهذا يبتكر صديق سرى من نسيج خيالى يتحدث معه ويحكى له مشاكله ويمكن أن يكون هذا الصديق بخياله فقط أو دميته القديمة.



فتاة تتحدث مع صديقها السرى

برج السرطان

يميل مولود برج السرطان إلى العزلة أحياناً والعيش في الخيال الذى يساعده في إبتكار أفكار مميزة في عمله وإبتكار صديق سرى من وحى خياله ليحكى له المشاكل التي يرفض الإفصاح عنها لأى شخص وقد يكون هذا الصديق حيوانه الأليف أو طائر أو دمية .



طفلة تتحدث مع صديقها

برج العذراء

برغم من أن برج العذراء يتمتع بشخصية إجتماعية لكنه دائماً ما يشك فيمن حوله ولا يثق في أحد بسهولة، ولهذا يمكن يبتكر صديق سرى له حتى يفضفض له بأسراره التي لا يريد أن يخبر أحد بها.