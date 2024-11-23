شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم السبت 23 نوفمبر: ادعم شريك حياتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسم مولود برج الثور بالعديد من الصفات والتى منها الثقة بالنفس والقدرة على تحقيق الهدف والتعامل بدبلوماسية مع من حوله.

برج الثور فى حظك اليوم

يتصف برج الثور بصفات أخرى منها الإفراط فى تناول الطعام والثقة بالنفس، ويحسن اختيار ملابسه لذلك يظهر فى أفضل صورة.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور عارضة الأزياء جيجى حديد، وفى إطار هذا السياق يقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى

حافظ على قوة علاقتك بزملائك ولا تثير المشاكل معهم خلال الفترة المقبلة، حتى تستطيع أن تعمل فى بيئة هادئة مستقرة.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى

ساعد فى نمو وتقدم شريك حياتك بدعمك الدائم له، وخصص بعض الوقت للجلوس مع أطفالك حتى تعيش حياة هادئة، فأسرتك تحتاج لاهتمامك.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى

احرص على تناول الخضراوات والفواكه دائماً، ولا تفرط فى تناول الأطعمة الدسمة أو الغنية بالسكريات حتى لا يزيد وزنك.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الثور خلال الفترة المقبلة أن يعمل على دعم شريك حياته حتى يساعده على النجاح والتفوق فى عمله.