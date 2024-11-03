القاهرة - كتب محمد نسيم - عدد سكان غلاف غزة - حيث يكثر البحث عبر محركات البحث العالمية ومواقع التواصل الإجتماعي عن عدد سكان غلاف غزة وذالك بعد أحداث التي شهدتها قطاع غزة يوم السبت 7 أكتوبر 2023 عملية طوفان الأقصى

وتوفر وكالات الإخبارية لمتابعينها الكرام من خلال هذا المقال كل ما يخص عدد سكان غلاف غزة ذالك بعد أحداث التي شهدتها قطاع غزة يوم السبت 7 أكتوبر 2023 عملية طوفان الأقصى

غلاف غزة





أبقت إسرائيل بعد أن انسحبت القوات الإسرائيلية من غزة منذ عام 2005 التجمعات في المنطقة المتاخمة للمنطقة العازلة مع القطاع. وتتكون تلك التجمعات من حوالي 50 مستوطنة معروفة منذ ذلك الحين بغلاف غزة أو ما يُعرف بالعبرية "بعوتيف غزة".

تكمن أهمية هذا الحزام من المستوطنات الإسرائيلية في أنه متاخم للمنطقة العازلة بيت القطاع والأراضي الإسرائيلية، مما يجعله خط الدفاع الأول لإسرائيل من جهة قطاع غزة

عدد سكان غلاف غزة

في 12 سبتمبر/أيلول من 2005 انسحب الجيش الإسرائيلي من غزة، وانتهى الوجود الاستيطاني في القطاع.

وعقب الانسحاب أنشأت إسرائيل "منطقة عازلة" على طول الحدود البرية مع القطاع، وبقيت عشرات المستوطنات القريبة منه ليطلق عليها غلاف غزة، حيث يبلغ عددها نحو 50 مستوطنة، وتقع في مسافة تبلغ نحو 40 كيلومتراً في محيط القطاع.

ويبلغ عدد سكان بلدات الغلاف بمجالسه الثلاثة 37 ألف نسمة مقسمة بين المجالس كالتالي: 13 ألف شخص في مجلس أشكول المحلي الأكبر من حيث المساحة. 17 ألف شخص في مجلس أشكلون المحلي. 7 آلاف شخص في مجلس شاعر هنيغف المحلي.

المصدر : وكالات