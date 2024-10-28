شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الأسد.. حظك اليوم الإثنين 28 أكتوبر: كن سريعًا وحاسمًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مولود برج الأسد جدير بالثقة، لطيف ومتميز، ولكن توقعاتهم من أنفسهم عالية جدًا، كما يتميز مولود برج الأسد بالقيادية وحرصه على التواجد دائمًا فى دائرة الضوء، كما يتمتع بروح مرحة وتفاؤل دائم.

برج الأسد فى حظك اليوم

يتسم مولود برج الأسد بصفات أخرى منها الأناقة والإفراط فى تناول الطعام والشجاعة والثقة بالنفس التى تصل لحد الغرور، الأمر الذى يجعل البعض ينفر منه.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد الفنان الراحل سعيد صالح، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى

ستشعر اليوم بقدر كبير من الطموح. هناك فرص جديدة تفتح أمامك في مكان عملك وستكون حريصًا على الاستفادة منها. احرص على ألا يؤدي حماسك إلى إثارة الغيرة والمشاعر السيئة بين زملائك.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفى

قد تضطر إلى الجدال مع شريك حياتك من أجل مصلحته. قد لا يرحب برأيك ولكن عليك أن تجعله يفهم وجهة نظرك. لا تبالغ في الجدال ولن تستمر المشاحنات لفترة طويلة وستحظى باحترام أكبر من شريك حياتك بحلول نهاية اليوم.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحى

لقد أزعجتك بعض الأمراض الجلدية البسيطة. خطط اليوم لبرنامج لإزالة السموم من جسمك. وبهذا، قلل من تناول الأطعمة الدهنية وتجنب المشي في الأماكن المليئة بالأشجار.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

قد تخوض اليوم شراكة غير متوقعة. ستمنحك هذه الشراكة الرومانسية والمغامرة، ولكن ما إذا كانت ستنجح في مهمتها لا يزال غير واضح. قد تأتي المساعدة والدعم من قطاع غير متوقع تمامًا. ومع ذلك، فإن هذه الفرصة ستتاح لك لفترة قصيرة فقط. لذا، عليك أن تكون سريعًا وحاسمًا.