شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الأحد 27 أكتوبر: يعود الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مولود برج القوس يحب الانطلاق والسفر يعشق الحرية، ولكن وأفضل أوقاته يقضيها وسط العائلة، يحب الاستقلالية إنسان حساس جدًا يعشق الفن والموسيقى.

برج القوس فى حظك اليوم27 أكتوبر

مولود برج القوس عقلانى يخطط للمستقبل، صاحب برج القوس واثق من نفسه جدًا صريح يساعد غيره وصاحب صحبه.

مشاهير برج القوس

من مشاهير برج القوس نجيب محفوظ ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.



صفات نجيب محفوظ

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

لا تستلم لضغوطات العمل ولا تندفع نحو تركه أو تقديم استقالتك لأن التسرع فى مثل هذه الامور سيجعلك تندم اشد الندم فيما بعد، لذلك حاول أن تحافظ على ثباتك الانفعالى، فربما الاشتباك او المواجهة الصريحة تطيح بوظيفتك

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

بعد مجموعة من المشاكل التى كادت أن تنهى حياتك العاطفية وتقضى على ارتباطك ، سيعود الحب ليأخذ مكانه الطبيعى فى حياتك وسيكون طوق النجاة بالنسبة للمشاكل التى ستواجهك، لذلك حافظ على شريك حياتك وضعه فى مكانه الصحيح قبل ان يفوت الأوان.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

بالنسبة لصحتك فستكون فى تحسن عن قبل، فستتخلص من بعض الأعراض المزمنة التى لازمتك الفترة الأخيرة، كالصداع وألام البطن، لذلك كون أكثر تفاؤلا .

لمواليد برج القوس توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

الأيام الصعبة ستنتهى للأبد ويتبدل الحال إلى أيام جميلة هادئة ممتعة بالأحباب والأصدقاء، في ظل عمل مهنى يظلل بالأمان على عليك وعلى أفراد أسرتك.