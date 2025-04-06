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الامارات | برائعة شعرية.. محمد بن راشد يهنئ أمير قطر بفوز «هوت شو» بكأس دبي العالمي

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | برائعة شعرية.. محمد بن راشد يهنئ أمير قطر بفوز «هوت شو» بكأس دبي العالمي 1/2
  • الامارات | برائعة شعرية.. محمد بن راشد يهنئ أمير قطر بفوز «هوت شو» بكأس دبي العالمي 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، رائعة شعرية، قدم من خلالها التهنئة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بمناسبة فوز الجواد «هوت شو» بكأس دبي العالمي، أمس.

ونشر سموه رائعته الشعرية عبر حساب سموه على منصة «إنستغرام».

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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