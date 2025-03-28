الامارات | إضافة 700 مركبة أجرة إلى منصة «بولت» لخدمة مطارات دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة «بولت»، إحدى أبرز منصات النقل الرقمي المشترك في العالم، إضافة نحو 700 مركبة أجرة إلى منصتها، من أسطول مركبات «تاكسي دبي» المخصص لخدمة المطارات، ويأتي هذا التوسع في إطار الشراكة الاستراتيجية بين «بولت» و«تاكسي دبي»، بهدف توفير تجربة تنقل سلسة ومريحة للمسافرين القادمين إلى مطار دبي الدولي، المصنف من أكثر مطارات العالم ارتفاعاً في أعداد الزوار، ومطار آل مكتوم الدولي.

وتتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين إمكانية حجز رحلاتهم عبر التطبيق الذكي لـ«بولت»، ما يوفر حلولاً رقمية متطورة تلبي احتياجات الزوار، وتعزز تجربة النقل في الإمارة.

ويأتي هذا القرار استجابة لزيادة أعداد المسافرين إلى الإمارة، وما يرافقه من حاجة متزايدة إلى توفير حلول نقل ذكية وسلسة، ومن خلال توفير خدمة تاكسي المطار عبر تطبيق «بولت»، أصبح بإمكان زوار دبي حجز رحلاتهم بكل سهولة ومرونة فور وصولهم، ما يضمن لهم بداية سلسة ومريحة لرحلتهم.

ويمكن للمسافرين القادمين إلى دبي الاستفادة من مزايا نوعية عند حجز رحلاتهم عبر تطبيق «بولت»، لاسيما إمكانية الحجز المسبق، ما يسهم في تقليص فترات الانتظار وضمان توفر المركبة فور الخروج من المطار.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، منصور رحمة الفلاسي، في بيان صحافي، أمس، أن الشراكة الاستراتيجية مع «بولت»، تمثل خطوة نوعية نحو دعم جهود دبي المتواصلة لتعزيز ريادتها في تطبيق مفاهيم المدن الذكية، وتبني أحدث التقنيات في قطاع النقل، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعكس التزام الجانبين المشترك بالارتقاء بتجربة المستخدم، وتوفير حلول نقل رقمية تواكب أفضل المعايير العالمية.

من جانبه، أعرب نائب رئيس شركة «بولت» لشؤون الأسواق الشريكة وتطوير الأعمال ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جي جي كيستيميكر، عن سعادته بتوسيع آفاق التعاون مع شركة تاكسي دبي، مشيراً إلى أن إدراج مركبات التاكسي المخصصة للمطارات على منصة «بولت»، يشكّل خطوة محورية في تعزيز منظومة النقل في الإمارة، وأكد أن هذه المبادرة تنسجم مع رؤية «بولت» الهادفة إلى تقديم حلول تنقل رقمية سلسة وفعالة تسهم في تحسين تجربة السفر للمقيمين والزوار على حد سواء.

كما أثنى كيستيميكر على الدور الريادي لهيئة الطرق والمواصلات وتاكسي دبي، مشيداً بالتزامهما الراسخ بدفع عجلة الابتكار في قطاع النقل. وأضاف أن هذا التعاون المثمر يعزز جاهزية منظومة التنقل في دبي، ويسهم في رفع كفاءتها ومرونتها، بما يمكنها من مواكبة المتطلبات المستقبلية بكفاءة عالية.