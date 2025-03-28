الامارات | مليون درهم من «دار جلوبال»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «دار جلوبال» عن مساهمتها بمبلغ مليون درهم في حملة «وقف الأب»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين. وتندرج مساهمة «دار جلوبال» ضمن التفاعل المجتمعي الكبير مع حملة «وقف الأب»، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتسعى إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، وتطوير مفهوم الوقف الخيري من خلال إنجاز وقف مستدام يضمن توفير الرعاية الصحية للفئات الأقل حظاً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «دار جلوبال»، زياد الشعار، إن حملة «وقف الأب» تمثل فرصة عظيمة لبر الآباء من خلال المساهمة في توفير رعاية صحية مستدامة لغير القادرين، بما يترجم القيم الإنسانية الراسخة في مجتمع الإمارات. وأضاف: «يشرفنا أن نكون من المساهمين في تحقيق مستهدفات هذه الحملة الكريمة، ومن الداعمين للبرامج والمبادرات الإنسانية والخيرية التي تطلقها دولة الإمارات لمساعدة الفقراء والمحتاجين حول العالم، بما يجسد مسؤوليتنا المجتمعية وحرصنا على التعاون مع مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) في سعيها لإحداث التغيير الإيجابي في المجتمعات الأقل حظاً».