الامارات | «سلامة» توفر خدمات «إقامة دبي» في زمن قياسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي منصة رقمية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، باسم «سلامة»، توفر للمتعاملين تجربة فريدة في إدارة خدمات الإقامة بسهولة وسرعة، مع إمكانية إتمام العمليات والدفع مباشرة عبرها، من دون الحاجة إلى ملء الطلبات التقليدية، خلال فترة لا تتجاوز دقيقتين لبعض الخدمات، مثل تجديد الإقامة.

وأعلنت الإدارة عن المنصة خلال المجلس الإعلامي السنوي الرابع الذي جاء تحت شعار «رؤى إعلامية تصيغ المستقبل»، بحضور مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري، وأكدت أن إطلاق منصة الذكاء الاصطناعي «سلامة» يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات 2071، واستراتيجية التحول الرقمي في دبي.

وأشارت إلى أنه تم تصميم المنصة لتلبية احتياجات المتعاملين مع الإدارة، بهدف تبسيط الإجراءات، لافتة إلى أنها تتيح للمستخدمين الموثوقين الدخول باستخدام البيانات ذاتها المخصصة للقنوات الرقمية بالإدارة، ما يوفر الوقت والجهد، وتابعت أن الخدمات المتوافرة عند الإطلاق تشمل تجديد الإقامة، وإلغاء إقامة المكفولين، إضافة إلى الإجابة عن الاستفسارات العامة المتعلقة بالإقامة والتأشيرات، فيما تُعد خاصية إتمام العمليات والدفع المباشر من خلال المنصة حلاً مبتكراً يُلغي الحاجة للتنقل بين منصات متعددة أو زيارة مراكز الخدمة.

وقال الفريق محمد أحمد المري: «نؤمن بأن التحول الرقمي ليس مجرد تطوير للخدمات، بل إعادة تعريف لتجربة المتعاملين، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي»، لافتاً إلى أن «سلامة» تعكس الالتزام المستمر بتبني أحدث التقنيات لتعزيز جودة الحياة في دبي.

وقال مساعد المدير العام لقطاع شؤون الخدمات الرقمية بـ«إقامة دبي»، العقيد خالد بن مدية الفلاسي، إن «إطلاق (سلامة) يشكل تحولاً جوهرياً في تفاعل المتعاملين مع الخدمات الرقمية، إذ تعتمد على خوارزميات متطورة لفهم احتياجات المستخدمين والاستجابة لها بدقة وسرعة».