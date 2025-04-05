شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:قرار صادم بحق الفنان عمار العزكي من قبل قبيلته(وثيقة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت قبيلة العزكي بمحافظة المحويت قرار صادم حيث تتبرأ من الفنان #عمار_العزكي .

وننشر لكم التفاصيل في البيان:



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