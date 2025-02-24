الامارات | "سلامة" منصة تتيح الحصول على خدمات "إقامة دبي" في زمن قياسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي منصة رقمية جديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي باسم "سلامة"، توفر للمتعاملين تجربة فريدة في إدارة خدمات الإقامة بسهولة وسرعة، مع إمكانية إتمام العمليات والدفع مباشرة عبرها دون الحاجة إلى ملء الطلبات التقليدية، وذلك خلال فترة لا تتجاوز دقيقتين لبعض الخدمات مثل تجديد الإقامة.

وأعلنت الإدارة عن المنصة خلال خلال المجلس الإعلامي السنوي الرابع الذي جاء تحت شعار "رؤى إعلامية تصيغ المستقبل" بحضور المدير العام لإقامة دبي الفريق محمد أحمد المري،

وأفادت الإدارة بأن إطلاق منصة الذكاء الاصطناعي "سلامة" يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات 2071 واستراتيجية التحول الرقمي في دبي، ويعكس التزام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب برسالتها المتمثلة في تقديم خدمات مترابطة تتسم بالاستباقية والمرونة والابتكار لتحقيق السعادة وجودة الحياة.

وأشارت إلى أنه تم تصميم المنصة لتلبية احتياجات المتعاملين مع الإدارة، بهدف تبسيط الإجراءات وزيادة الكفاءة عبر تقديم تجربة متكاملة لإدارة إقامات المكفولين والاستفسارات المتعلقة بالتأشيرات والإقامة، لافتة إلى أنها تتيح للمستخدمين الموثوقين الدخول باستخدام البيانات ذاتها المخصصة للقنوات الرقمية بالإدارة، ما يوفر الوقت والجهد.

وتابعت أن الخدمات المتوافرة عند الإطلاق تشمل تجديد وإلغاء إقامة المكفولين بالإضافة إلى الإجابة عن الاستفسارات العامة المتعلقة بالإقامة والتأشيرات، فيما تُعد خاصية إتمام العمليات والدفع المباشر من خلال المنصة حلاً مبتكرًا يُلغي الحاجة للتنقل بين منصات متعددة أو زيارة مراكز الخدمة.

وقال المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب الفريق محمد أحمد المري،"نؤمن بأن التحول الرقمي ليس مجرد تطوير للخدمات، بل هو إعادة تعريف لتجربة المتعاملين، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويحقق رؤية قيادتنا الرشيدة في تقديم خدمات أكثر سهولة وسلاسة، لافتاً إلى أن منصة الذكاء الاصطناعي "سلامة" تعكس التزامنا المستمر بتبني أحدث التقنيات لتعزيز جودة الحياة في دبي."

بدوره قال مساعد المدير العام لقطاع شؤون الخدمات الرقمية بالمؤسسة العقيد خالد بن مدية الفلاسي، إن "إطلاق منصة الذكاء الاصطناعي "سلامة" يشكل تحولًا جوهريًا في تفاعل المتعاملين مع الخدمات الرقمية، إذ تعتمد على خوارزميات متطورة لفهم احتياجات المستخدمين والاستجابة لها بدقة وسرعة. بفضل بُنية LangGraph التفاعلية، التي تتيح تجربة متطورة تعزز الكفاءة التشغيلية وتوفر خدمات استباقية تعكس مستقبل الخدمات الحكومية الذكية."