بحضور محمد بن راشد.. شركة «عزيزي للتطوير العقاري» تدعم «وقف الأب» بـ 3 مليارات درهم

24 فبراير 2025 00:05

دبي (الاتحاد)

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أعلنت شركة «عزيزي للتطوير العقاري» مساهمتها بمبلغ 3 مليارات درهم، دعماً لحملة «وقف الأب» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالتزامن مع شهر رمضان الكريم؛ بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام بقيمة مليار درهم، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

وجاء الإعلان عن المساهمة خلال اتفاقية وقعها معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، الأمين العام لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ومرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير العقاري، ضمن الحفل الختامي لتتويج صانع الأمل الأول في النسخة الخامسة من مبادرة «صناع الأمل» الذي جرى في دبي.

وتعد هذه المساهمة هي الأولى في حملة «وقف الأب»، التي تندرج تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتهدف إلى تكريم الآباء، من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده، بما يساهم في ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتطوير مفهوم الوقف الخيري، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، من خلال إنجاز وقف مستدام، يضمن توفير الرعاية الصحية للفئات الأقل حظاً.

كما تعد هذه المساهمة أكبر تبرع فردي من القطاع الخاص في تاريخ دولة الإمارات، وسيتم استثمار المساهمة لبناء حي طبي إنساني يتضمن مستشفى ومركز أبحاث ومركز تدريب طبي، ما يمثل إضافة مهمة إلى القطاع الطبي في دولة الإمارات، حيث سيتم إنشاء الحي الطبي الجديد وفق أفضل المعايير العالمية، كما ستشمل مساهمة شركة «عزيزي للتطوير العقاري» إنشاء مبانٍ وقفية أخرى.

عطاء بلا حدود

أكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، أن الدعم السخي لحملة «وقف الأب» من شركة عزيزي، يقدم مثالاً فارقاً في العطاء الذي لا يعرف حدوداً من أصحاب الأيادي البيضاء في مجتمع الإمارات، وإسهامهم المؤثر في دعم توجهات الإمارات لتعزيز مكانتها عاصمة للإنسانية، ومواصلة جهودها في مساندة المجتمعات والفئات الأقل حظاً حول العالم، وتمكينها من الحصول على الاحتياجات الأكثر تأثيراً في جودة حياتها، وفي مقدمتها الرعاية الصحية التي تهدف حملة «وقف الأب» إلى تقديم مساهمة فاعلة في استدامة قنوات دعمها.

وأضاف معاليه: «رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومبادرات سموه المستمرة خلال شهر رمضان الفضيل، تواصل ترسيخ منظومة إماراتية إنسانية متفردة عالمياً، من خلال ما تحفزه من حراك إنساني كبير في مجتمع الإمارات وتفاعل واسع من كبار المساهمين والمؤسسات والأفراد، كما أن هذه المبادرات تتميز بأهدافها النوعية في استدامة الخير عبر الوقف الذي يضمن استمرار تدفق الدعم لقطاعات ومجالات، مثل التعليم والصحة والتي من شأنها أن تحدث نقلات حقيقية في تمكين الملايين حول العالم، وتحسين جودة حياتهم».

حملة وقفية مباركة

من جانبه، قال مرويس عزيزي: «يشرفنا أن نكون أول المساهمين في هذه الحملة الوقفية المباركة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين، وغرس الأمل في نفوس مرضى لا يستطيعون تحمل نفقات العلاج، وضمان وصول الخدمات الصحية إلى أوسع شريحة في المجتمعات الأقل حظاً».

وأضاف: «لقد عانت إحدى بناتي مرضاً مستعصياً، ولم يكتب لها الشفاء.. ونريد من خلال هذا المشروع تخفيف ألم المرض عن مئات الآلاف من الأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج».

وتابع: «تمثل مساهمتنا خير بر بالأب، وتجسيداً لحرص شركة (عزيزي للتطوير العقاري) على دعم المبادرات الخيرية والإنسانية التي تطلقها دولة الإمارات في شهر رمضان المبارك لتقديم العون للمحتاجين، والتزامها بمسؤوليتها الاجتماعية وترسيخ ثقافة البذل في دولة الإمارات، وهو ما ينسجم مع رؤية قيادة الإمارات ورسالة مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)».

وكانت شركة «عزيزي للتطوير العقاري» أعلنت في مارس 2024 عن تبرعها بمبلغ 600 مليون درهم لإنشاء مجمع تعليمي وقفي في دبي، ضمن حملة «وقف الأم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في رمضان الماضي، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم بشكل مستدام.