الامارات | «الإمارات للفلك» يحذر من «برد العجوز» المفاجئ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، من موجات البرد القصيرة التي يتميز بها «برد العجوز» أو «أيام العجوز»، وتأتي في نهاية (عجز) موسم البرد، بعدما يعتقد الناس خلال هذه الفترة أن الشتاء قد رحل، وأن الدفء قد حل، لكن دون سابق إنذار يباغتهم البرد مجدداً. وأشار إلى أن هذه الفترة يسبقها ارتفاع في درجة الحرارة، ولكنه ارتفاع «خادع ومؤقت»، حيث يظن البعض أن البرد قد انتهى إلا أنه يعود بقوة مجدداً، مصحوباً برياح باردة.

وأضاف في تصريح لـ«الإمارات اليوم» أن هذه الفترة تعرف أيضاً بـ«برد الشولة» لدى أهل الزراعة، حيث تشير «الشولة» إلى أحد نجوم العقرب. وتعرف كذلك عند بعض أهل البادية بـ«أيام الحسوم»، وهي الأيام الفاصلة بين البرد والحر، متقلبة ولم تحسم أمرها بين برد الشتاء ودفء الربيع.

وتتميز هذه الفترة بقدوم موجة باردة قد تصاحبها رياح باردة تُعرف بـ«النعايات»، وتعني توديع فصل الشتاء، وهي آخر رياح باردة خلال هذا الفصل. وذكر الجروان أن أيام العجوز ثمانية أيام في آخر فبراير وأولى أيام مارس، تكون من 25 فبراير حتى الرابع من مارس، وقد تمتد إلى العاشر من مارس أحياناً لدى البعض.

وأشار إلى أنه عند أهل الدرور يكون در المئة آخر درور الشتاء، بين 23 فبراير والخامس من مارس.