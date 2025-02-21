«آيدكس» و«نافدكس» يَعِدان بحجم أكبر وأكثر تأثيراً في 2027

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

يَعِد معرض الدفاع الدولي «آيدكس» في دورته الثامنة عشرة ومعرض الدفاع والأمن البحري «نافدكس» في دورته التاسعة في العام 2027، بأن يكونا أكبر وأكثر تأثيراً على المستوى الإقليمي والعالمي، مع تأكيد 70% من العارضين العالميين بحجز أماكنهم للمشاركة، حيث يُقامان في مركز أدنيك أبوظبي في الفترة من 21 إلى 25 يناير، بتنظيم مجموعة أدنيك، بالتعاون مع وزارة الدفاع، ومجلس التوازن.

وبناء على تاريخ عالمي رائد، اختتم المعرضان فعاليتهما بنجاح قياسي في 21 فبراير 2025، بعد أن وضعا معايير جديدة في عدد العارضين وقيمة الصفقات الموقعة، إذ سلط هذا الإنجاز الضوء على الأهمية المتزايدة لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» كمنصتين رئيسيتين للابتكار الدفاعي والشراكات الاستراتيجية، مع مشاركة أكثر من 1500 عارض، وبمساحة تجاوزت 181 ألف متر مربع، مما أظهر ريادة دولة الإمارات في القطاع الدفاعي العالمي، وقدرتها على تأسيس وتسهيل شراكات عالمية.

كما سيقام المؤتمر الدولي للدفاع المصاحب للمعرضين، قبل يوم من انطلاق «آيدكس» و«نافدكس»، ويجمع المؤتمر صُناع القرار الرئيسيين والخبراء والقادة من جميع أنحاء العالم في منصة واحدة؛ لمناقشة القضايا والتحديات العالمية، وليقدم الحلول المبتكرة للتغلب على تحديات المستقبل. ويهدف المؤتمر لتعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات وشركات الدفاع. سيُقدم المعرضان في العام 2027 منصة موسعة لقادة القطاع والخبراء وأصحاب المصلحة، وسيعرضان أحدث التقنيات وأكثرها ابتكاراً، والتي تَعِد بتشكيل مستقبل صناعة الدفاع العالمية، وسترسخ النسخة المقبلة من المعرضين، مكانتهما التي لا غنى عنها للتواصل وتبادل المعرفة، وإقامة الشراكات الاستراتيجية طويلة الأجل في قطاع الدفاع، إذ يُعيد كثير من المشاركين في نسخة العام 2025 حجز أماكنهم، مؤكدين حضورهم للدورة القادمة، مما يؤكد الترقب المتزايد للحدث البارز.