الامارات | تخفيض سرعة شارع الشيخ محمد بن سالم برأس الخيمة اعتباراً من 17 يناير الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، خفض السرعة القصوى لشارع الشيخ محمد بن سالم من دوار الشيخ محمد بن زايد (الرفاعة) إلى دوار جزيرة المرجان من 100 إلى 80 كم/ الساعة، لتصبح سرعة ضبط الرادار على الشارع 101 كم/‏‏‏‏ساعة، بدلاً من 121 كم/‏‏ الساعة، وذلك اعتباراً من السابع عشر من شهر يناير الجاري.

وأوضح العميد أحمد الصم النقبي مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أن هذا القرار يأتي في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تمكين النقل الآمن للطرق عبر استخدام الأنظمة المرورية الحديثة، ولجعلها أكثر أمناً وسلامة.

وأضاف العميد النقبي أن القرار يهدف كذلك إلى التقليل من احتمالية وقوع الحوادث التي قد تنتج عن السرعة الزائدة على الشارع المذكور الذي يعد شارعاً حيوياً كونه يمر عبر مناطق سكنية وسياحية وتجارية، ابتداءً من دوار الشيخ محمد بن زايد، ومروراً بمنطقة الرفاعة ومنطقة الجزيرة الحمراء وميناء العرب، ووصولاً إلى منطقة المرجان، مؤكداً بأن قرار خفض السرعة في الشارع سيكون له دور كبير في الحفاظ على سلامة مرتاديه ومستخدميه.