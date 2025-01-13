انطلاق مسابقات وفعاليات المحطة الختامية لـ "مهرجان الظفرة"

ابوظبي - سيف اليزيد - انطلقت مسابقات وفعاليات المَحطة الختاميَّة لمهرجان الظفرة بدورته الـ18 وتستمرُ حتّى 30 من يناير الجاري في مدينةِ زايد بمنطقةِ الظفرَة، بتنظيمِ هَيئةِ أبوظبي للتراث وشَراكة استراتيجية معَ شَركةِ بترول أبوظبي الوطنيةِ "أدنوك" وراعِي المهرجان دائرة الطاقةِ في أبوظبي

يعد مهرجان الظفرة بدورتهِ الـ 18 والذي يقامُ في مدينةِ زايد بمنطقةِ الظفرَة أكبرَ مهرجاناتِ الإبل في المنطقةِ، ويَهدفُ إلى تَعزيزِ مَكانةِ إمارةِ أبوظبي كوجهةٍ أولى لمُزايَناتِ الإبل ومنصةً إقليميةً وعَالميةً للتُراثِ، واستقطابِ عُشَّاقِ المُسابَقاتِ التُراثيةِ، والحِفاظِ على سُلالاتِ الإبل الأصيلةِ، كما يهدفُ إلى صونِ المَوروثِ الإماراتيِّ والمُحافَظَةِ عليهِ ونَقلِهِ للأجيالِ المتعاقبةِ، والمُساهَمَةِ في تَطويرِ السِياحةِ التُراثيةِ، وتَحفيزِ النَشاطِ الاقتصاديِّ في أبوطبي.

يسهمُ المهرجان في تَعزيزِ تَضافُرِ الجُهودِ لتَطبيقِ ممارَسات مُستَدَامَةٍ لحِمايةِ البيئةِ والحِفاظِ على مَوارِدِهَا، ما يُعزِّزُ استمراريةَ تَربيةِ الإبلِ ورِعايتِهَا. ويدعمُ المهرجانُ المهتمينَ بمُسابقاتِ الصيدِ بالصقورِ، والخيولِ العَربيةِ الأصيلةِ، والمُسابَقاتِ التُراثيةِ، ويُشجِّعُ امتلاكَ السُلالاتِ الأصيلةِ والمُحافظةَ عَليهَا.

ويهدف مهرجانُ الظفرَة أيضاً إلى تَوحيدِ المَعاييرِ وتَكثيفِ الجهودِ لتَحقيقِ النَجاحِ في المُزايناتِ، وزيادةِ عَددِ المُشاركينَ فيها، معَ الحِفاظِ على سُلالاتِ الإبل الأصيلةِ، وزيادةِ الإقبالِ على البَيعِ والشِراءِ، إضافةً إلى تَطويرِ السياحةِ الدَاخليةِ والخَليجيةِ، وتَحفيزِ النَشاطِ الاقتصاديِّ، ما يُسلِّطُ الضوءَ على أهميَّةِ المنطقةِ، ويُعزِّزُ مكانةَ إمارةِ أبوظبي وجهةً رائدةً لمزايناتِ الإبل.