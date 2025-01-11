انطلاق قمة المليار متابع في دبي تحت شعار «المحتوى الهادف»

ابوظبي - سيف اليزيد -

انطلقت، صباح اليوم السبت، النسخة الثالثة من «قمة المليار متابع 2025»، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، وتستمر فعالياتها حتى يوم الاثنين 13 يناير، وتُعقد في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل بدبي، تحت شعار «المحتوى الهادف».

وتعد قمة «المليار متابع» الأولى من نوعها عالمياً في مجال تشكيل اقتصاد صناعة المحتوى، كما أنها الأكبر على الإطلاق، إذ تجمع النسخة الحالية أكثر من 15 ألف صانع محتوى و420 متحدثاً بارزاً من المؤثرين والخبراء العالميين، وتشهد عقد أكثر من 300 جلسة تخصصية مباشرة، لشركات ومنصات التواصل الاجتماعي العالمية والرئيسية.

وشهدت القمة حضوراً كثيفاً من المؤثرين وصناع المحتوى والمتابعين من شتى الجنسيات والفئات العمرية، إذ اكتظت صالة «الاتحاد» في أبراج الإمارات بالحضور الذين تابعوا الجلسة الافتتاحية التي قدمها الإعلامي ورائد الأعمال الإماراتي أنس بوخش، وركزت على مفهوم التأثير عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستعرضاً كيف يمكن أن يكون التأثير إيجابياً أو سلبياً، قبل أن يدير حواراً مع رجال الأعمال المصري نجيب ساويرس، الذي تحدث عن مسيرته المهنية وتأثير منصات التواصل الاجتماعي على أعماله بعدما أصبح أحد روادها.

وقبل انطلاق فعاليات القمة، أعلن المنظمون عن نفاد جميع التذاكر المخصصة للحضور، مع توقعات باستقبال أكثر من 30 ألف زائر خلال الأيام الثلاثة المقررة للحدث.