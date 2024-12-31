هيئة تدريس «تنمية الطفولة» مقيّمون معتمدون

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، اجتياز أعضاء هيئة التدريس لديها متطلبات الحصول على شهادة «مقيّم مهني معتمد» من المركز الوطني للمؤهلات، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز جودة التعليم والتدريب، وتطوير الكفاءات المتخصصة التي تلبي احتياجات المجتمع في مجال تنمية الطفولة.

وجرى تسليم الشهادات خلال حفل رسمي، بحضور الدكتورة ميرا الكعبي، رئيس فريق الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، وحمزة كاظم، رئيس فريق الاستراتيجية والشراكة في الأكاديمية، إلى جانب مسؤولين من المركز الوطني للمؤهلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الشهادة

جاء حصول أعضاء هيئة التدريس على هذه الشهادة بعد اجتيازهم برنامجاً تدريبياً مكثفاً واختبارات دقيقة ركزت على تطوير مهارات تقييم الطلبة وتصميم برامج تدريبية متخصصة. ويعكس هذا الإنجاز التزام الأكاديمية بتطبيق أعلى معايير الجودة في منظومتها التعليمية والتدريبية، مع التركيز على إعداد برامج تخصصية تهدف إلى دعم وتطوير قطاع الطفولة.

وتقدم الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة برنامج «الدبلوم المهني المعتمد في تنمية الطفولة»، الذي يمتد على مدى 18 شهراً، ويشمل منحة دراسية كاملة لجميع الطلبة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية التي تساهم في تأهيل مقدمي الرعاية وخدمة أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.