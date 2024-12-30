اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | تحطم طائرة خفيفة لـ «نادي الجزيرة»‏ ووفاة قائدها ومرافقه

0 نشر
وام - أبوظبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة خفيفة لـ «نادي الجزيرة»‏ ووفاة قائدها ومرافقه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحطمت طائرة خفيفة تابعة لنادي الجزيرة للرياضات الجوية، في مياه البحر قبالة سواحل إمارة رأس الخيمة، في حادث أسفر عن وفاة قائدها ومرافقه.

وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني أن قطاع تحقيقات الحوادث الجوية في الهيئة تلقى بلاغاً بشأن الحادث، مشيرة إلى أن فِرَق العمل والجهات المختصة تواصل التحقيق لتحديد أسباب وقوعه، وتقدمت الهيئة العامة للطيران المدني بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحيتين وذويهما.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements