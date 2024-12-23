الامارات | "موانئ وجمارك دبي" تطلق مبادرة "التفتيش المتكامل"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي إطلاق مبادرة "التفتيش المتكامل" التي تمثل نقلة نوعية مبتكرة تهدف إلى إعادة تصميم منظومة عمليات التفتيش الجمركي، حيث تم تدشين المبادرة رسميا في مقر مستودعات شركة "أرامكس"، وهي تسهم في تقليص زمن إنجاز الإجراءات الجمركية بنسبة تزيد على 50%، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويسرّع عمليات سلسلة التوريد.

وأشاد أعضاء الشركات المستفيدة من المبادرة بأثرها الإيجابي في تعزيز كفاءة إدارة سلاسل الإمداد والتوريد، وتسريع العمليات اللوجستية، وتحسين الأداء التشغيلي، مما يخدم في رفع مستوى رضا العملاء واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية الجديدة، إضافةً إلى تحسين مؤشرات الأداء للشركات.

وقال سعادة سلطان بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إن مبادرة "التفتيش المتكامل" تجسد الالتزام الراسخ بتطوير عمليات جمركية متكاملة وعالية الكفاءة، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال في دبي وترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المراكز العالمية في مجالي التجارة والخدمات اللوجستية، مؤكدا السعي إلى تقديم نموذج متقدم يقوم على الابتكار والمرونة في الخدمات الجمركية، مما يرفع من تنافسية الإمارة ويعزز قدرتها على استشراف المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة التي تلبي تطلعات الأجيال القادمة.

وأكد سعادة الدكتور عبدالله بوسناد مدير عام جمارك دبي، أن هذه المبادرة تدعم بيئة الأعمال في دبي، وتسهم من خلال تميز الخدمات الحكومية في تعزيز موقع الإمارة في مؤشرات التنافسية العالمية ، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تسهيل التجارة وتحقيق الكفاءة اللوجستية وجذب استثمارات جديدة سواء الخارجية أو توسيع قاعدة أعمال الشركات الأعضاء في المبادرة المتواجدة فعلياً في السوق المحلي، وهو ما يدعم استدامة التنمية باعتبار القطاع التجاري واللوجستي من القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني.

وقال إن مستوى الأداء المتميز لضباط التفتيش وما يتمتعون به من حس أمنى رفيع، يعد نتيجة لاستثمارات مستمرة في تدريبهم وتأهيلهم، مما يؤكد أهمية التواصل الفعّال مع الشركاء الإستراتيجيين على النحو الذي يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لجمارك دبي وتعزيز مكانتها كإدارة جمركية رائدة عالمياً.

وتم تدشين المبادرة رسميا خلال زيارة سعادة مدير عام جمارك دبي إلى مقر مستودعات شركة "أرامكس"، والوقوف على سير عمليات التفتيش الجمركي في مقر مستودعات الشركة من خلال مبادرة "التفتيش المتكامل"، والتعرف ميدانياً على تأثير الخدمة على انسيابية العمليات ومدى رضا المتعاملين عنها.

وتوفر مبادرة "التفتيش المتكامل" خيارين للشركات لتلبية احتياجاتها المختلفة، الأول هو "التفتيش الكامل في الموقع"، حيث يتواجد ضباط التفتيش الجمركي بشكل دائم لتقديم دعم مستمر للشركات التي تحتاج إلى خدمات تفتيش منتظمة، أما الخيار الثاني فهو "التفتيش عند الطلب"، والذي يتيح توجه ضباط التفتيش إلى مواقع الشركات حسب الحاجة، مما يوفر مرونة للشركات الكبرى.

وذكرت شركة أرامكس، المزود الرائد لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، أن المبادرة ساهمت في تبسيط إجراءات التفتيش وتقليل التأخير، مما أدى إلى تقليص أوقات إنجاز الشحنات بنسبة تجاوزت 50%، حيث تم توفير نحو 5 ساعات لكل شحنة، مما انعكس بشكل إيجابي على تحسين جداول التسليم، وخفض التكاليف، وتعزيز الكفاءة التشغيلية بشكل عام.

وأكد خالد زياد الكيلاني المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي لشركة "أرامكس"، أن الخدمات الحكومية المتطورة التي تقدمها جمارك دبي لطالما حظيت بمردود إيجابي كبير، فهي تحفز أنشطة قطاعات الأعمال والتجارة وشركات الخدمات اللوجستية، حيث يتم تصميمها خصيصاً لإثراء تجربة العملاء وتبسيط الإجراءات.

ووجهت جمارك دبي الدعوة للعملاء الراغبين في الاشتراك بخدمة "التفتيش المتكامل" إلى تقديم طلباتهم عبر القنوات المعتمدة، حيث يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول الخدمة، عبر التواصل مع فريق الدعم المخصص في جمارك دبي.