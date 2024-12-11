الامارات | باقة خدمات جديدة لـ "لعمالة المساعدة" تقلص زمن المعاملة وتوفر 400 درهماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بالتعاون مع دبي الرقمية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، و دبي الصحية، والمجمع التأميني، "باقة العمالة المساعدة" عبر تطبيق "دبي الآن" التي تساعم في تسريع معاملات إصدار، وتجديد، وإلغاء إقامات العمالة المساعدة في الدولة. كما تشتمل على خدمات الفحص الطبي وإنجاز معاملات الهوية الرقمية، وتخفض الرسوم بمقدار 400 درهم.

وتفصيلاً قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين خليل الخوري إن توسيع باقة العمل في الإمارات ضمن منصة "دبي الآن" لتشمل خدمات العمالة المساعدة، يعكس مستوى الكفاءة والتسارع في إطلاق الخدمات، ورسوخ نهج التكاملية والشراكة بين الجهات الحكومية، وتبنيها لاستراتيجية التحول الرقمي، لتحقيق مستهدفات "تصفير البيروقراطية الحكومية".

وأضاف أن البنية التكنولوجية المستدامة والرائدة في الدولة توفر جهود تطوير الخدمات وإسعاد المتعاملين، من خلال دعم وتمكين تطوير الخدمات المستدامة والرائدة، وتعزيز الإبتكار في مجال الخدمات الحكومية، وتقديم خدمات استباقية للمتعاملين بناء على رؤية شاملة أساسها المتعامل، إذ نجحت جهود الشركاء في إطلاق باقات العمالة المساعدة بتخفيض الإجراءات بنسبة 77%، وذلك في مختلف الخدمات المقدمة ضمن باقاة العمالة المساعدة، وتخفيض الزيارات بنسبة 63% ، وتقليص مدة الإنجاز بنسبة 83%.

من جهته قال مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الفريق محمد أحمد المري، “نحن فخورون بالمشاركة في هذه المبادرة الرائدة التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في دولة الإمارات. إذ تُسهم باقة العمالة المساعدة في تسريع العمليات وتبسيط الإجراءات، ما يعزز رضا المتعاملين ويحقق رؤية دبي في أن تكون مركزاً عالمياً للخدمات الذكية. مؤكداً الالتزام بتقديم خدمات ذات جودة عالية وابتكار حلول متطورة تدعم التحول نحو حكومة ذكية وشاملة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات للأفراد والشركات في الإمارة.”

بدوره أكد مدير عام دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري أهمية الباقة باعتبارها خطوة مكملة للجهود الحكومية التي تهدف إلى إعادة هندسة الخدمات وفق معايير المرونة والاستباقية والتطوير المستمر، وتعتمد على نهج التكامل بين الجهات الحكومية، مع التركيز الكبير على المتعاملين. مشيراً إلى أن دبي الرقمية ستواصل دورها كممكن رئيسي للشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة. وضمن إطار برنامج تصفير البيروقراطية،

وأفاد المنصوري بأن الباقة تمثل خطوة محورية نحو تحقيق تحول رقمي شامل وسلس، منوهاً بالتعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة في تنفيذ المشروع، إذ يشكل التعاون بين القطاعين أساساً لنجاح مشاريع التحول الرقمي التي تهدف إلى تحسين حياة الأفراد وتعزيز مستقبل أكثر إشراقًا باستخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي.”

فيما ذكر المدير التنفيذي لدبي الصحية الدكتور عامر شريف،: "أن دبي الصحية تشارك في الباقة عبر خدمات فحص اللياقة الطبية. مثمناً الشراكة الفاعلة لإطلاق المبادرة التي تدعم جهود حكومة دبي في التحول الرقمي، وتعكس الحرص على توفير تجربة متميزة وسلسة للمتعاملين، وتستجيب لاحتياجات قطاع الأعمال والعاملين في مجال العمالة المساعدة، وتتماشى مع التزام "دبي الصحية" بالارتقاء بمستوى الخدمات وتسهيل الوصول إليها".

يذكر أن الباقة تمثل خطوة مهمة في تبسيط الحصول على خدمات العمالة المساعدة، إذ تقلص عدد قنوات الحصول على الخدمة من أربع قنوات إلى قناة واحدة، وهي تطبيق “دبي الآن”. كما تخفض عدد إجراءات إنجاز المعاملة من 12 إلى 4 خطوات فقط، ما يؤدي إلى تقليل عدد الزيارات المطلوبة من ثمان زيارات إلى زيارتين، بالإضافة إلى تقليص مدة إنجاز المعاملات من 30 يوماً إلى 5 أيام فقط، مع خفض عدد المستندات المطلوبة من 10 إلى 4 مستندات، مما يسهم في خفض تكلفة المعاملة بمقدار 400 درهم.

ويمكن للمتعاملين الحصول على خدمات الإقامة للعمالة المساعدة عبر تطبيق “دبي الآن” بسهولة من خلال تعبئة النموذج الموحد لباقة الخدمات، وإدخال تفاصيل العمالة المساعدة، ونوع الهوية وجواز السفر. يتم توقيع عقد العمل إلكترونياً عبر التطبيق، يتبعه الفحص الطبي للعامل، مع إرسال نتائج الفحص عبر التطبيق، وإصدار الهوية الإماراتية والإقامة، مما يكمل عملية إصدار الإقامة بسلاسة وكفاءة.