الامارات | «شرطة دبي» تُلقي القبض على عثمان البلوطي المطلوب دولياً بقضايا اتجار في المخدرات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي إلقاء القبض على عثمان البلوطي، بلجيكي الجنسية، الذي يُعد أحد أبرز المطلوبين دولياً للسلطات البلجيكية، والصادرة بحقه نشرة دولية حمراء، ومُدرج على قوائم منظمة الشرطة الدولية الجنائية (الإنتربول)، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول)، لتورطه في الجريمة المُنظمة العابرة للحدود الدولية، والاتجار في المخدرات.

وأوضحت شرطة دبي أن فِرَق الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ألقت القبض على عثمان البلوطي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بعد تلقي مُذكرة ضبط دولية وردت من السلطات البلجيكية إلى إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل الإماراتية، بصفتها السلطة المركزية المعنية بتلقي طلبات التعاون الدولي.

وبيّنت شرطة دبي أنها أحالت البلوطي إلى النيابة العامة بدبي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وفقاً لما هو مُتبع في قضايا تسليم المطلوبين.

وأكدت أن إلقاء القبض على عثمان البلوطي يأتي في إطار حرص شرطة دبي على التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود بكل أشكالها، وعملها المتواصل على مد جسور التعاون والتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون في مختلف أنحاء العالم، من أجل تحقيق هذا الهدف، في إطار بناء منظومة أمنية عالمية قوية، تقوم على أساس التعاون في مكافحة الجريمة بكل أشكالها، وتبادل الخبرات والتجارب الأمنية الناجحة، بما يعزز أمن وأمان المجتمعات حول العالم.