الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون حالة الطقس فى الإمارات من الأربعاء إلى الأحد على النحو التالي:

يوم الأربعاء: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الغربية- صحو إلى غائم جزئياً أحيانأ.

يوم الخميس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية الغربية- صحو إلى غائم جزئياً أحياناً.

يوم الجمعة: فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحأ على بعض المناطق الغربية - صحو إلى غائم جزنياً أحياناً.

يوم السبت: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحأ على بعض المناطق الداخلية- صحو إلى غائم جزئياً أحياناً.

يوم الأحد:رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية- صحو إلى غائم جزئياً أحياناً.