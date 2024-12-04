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الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

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ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون حالة الطقس فى الإمارات من الأربعاء إلى الأحد على النحو التالي:

يوم الأربعاء: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الغربية- صحو إلى غائم جزئياً أحيانأ.

يوم الخميس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية الغربية- صحو إلى غائم جزئياً أحياناً.

يوم الجمعة: فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحأ على بعض المناطق الغربية - صحو إلى غائم جزنياً أحياناً.

يوم السبت:  رطب مع احتمال تشكل ضباب  أو ضباب خفيف صباحأ على بعض المناطق الداخلية- صحو إلى غائم جزئياً أحياناً.
يوم الأحد:رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية- صحو إلى غائم جزئياً أحياناً.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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