الامارات | 6 مزايا لتطوير إجراءات إصدار بطاقة «أصحاب الهمم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة تنمية المجتمع أن التحوّل الرقمي أسهم في تطوير إجراءات وعمليات إصدار بطاقة «أصحاب الهمم»، بحيث باتت خدمة إصدار البطاقة المطورة أكثر سهولة ويسراً، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وتوفير تجربة أفضل لأصحاب الهمم.

وأوضحت الوزارة أن أبرز التحسينات في إجراءات وعمليات طلب الخدمة، تمثلت في إعادة هندسة الخدمة وتحسين رحلة المتعامل، وتعزيز الربط الشبكي والتكامل مع الجهات ذات العلاقة، وزيادة تنوع الاختصاصات وتسريع دراسة وتقييم الطلبات، مع إلغاء التقييم بنسبة 100% عن بعض الفئات، وتصميم لوحة معلومات تفاعلية داخلية لمتابعة الأداء وتسريع الإجراءات ودعم متخذي القرار.

ولفتت إلى أن عملية إصدار البطاقة المطورة أسهمت في تحسين جودة الخدمة، وتوفير تجربة أفضل لأصحاب الهمم وذويهم، وأشارت إلى تحقيق ست مزايا لتطوير إجراءات إصدار البطاقة، تمثلت في تبسيط إجراءات طلب الخدمة بنسبة 50%، وخفض المدة الزمنية للحصول على الخدمة بنسبة 50%، وتقليص عدد الحقول المطلوبة بنسبة 90%، والربط الشبكي والتكامل مع الجهات ذات العلاقة، وتقليص عدد المستندات إلى مستند واحد فقط، والتوافر في المحفظة الرقمية لتطبيق الهوية الرقمية.

في سياق متصل، أطلقت الوزارة عملية تطوير إجراءات وعمليات خدمة طلب منحة الزواج، وأكدت أن العملية أسهمت في تحقيق ست مزايا إضافية للخدمة، تمثلت في تبسيط إجراءات طلب الخدمة الاستباقية في منصة «أسرتي»، وتقليص المدة الزمنية بنسبة 70%، وخفض المستندات المطلوبة بنسبة 63%، وإلغاء أكثر من 20 من الاشتراطات غير الضرورية، وصرف المنحة للمستحقين خلال 10 أيام عمل، وتصفير الزيارات بنسبة 100%.