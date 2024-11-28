كلية ليوا تشارك في احتفالات عيد الاتحاد بفعاليات تراثية متنوعة

ابوظبي - سيف اليزيد - شاركت كلية ليوا، بحرميها الجامعيين في أبوظبي والعين، في احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الثالث والخمسين، حيث نظّمت الكلية مهرجاناً احتفالياً بهذه المناسبة بمشاركة القيادات الأكاديمية والإدارية والطلبة والخريجين الذين أعربوا عن اعتزازهم وفخرهم بما تحقق من إنجازات حضارية لمسيرة دولة الاتحاد.

وأكد البروفيسور محمد ضياف رئيس الكلية على تميز مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة ونموذجها الوحدوي التنموي البارز الذي شكل إلهاماً لمختلف شعوب العالم منذ أن أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو نموذج نفخر بما حققه من تقدم وازدهار وتصدر لمؤشرات التنافسية الدولية وخاصة في بناء الإنسان المعتز بهويته الوطنية والفخور بإرثه الحضاري والمتطلع دائماً لمواكبة المستقبل.

وأشاد البروفيسور محمد ضياف برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

تضمن المهرجان فقرات شعرية وطنية قدمها طلاب الكلية وكذلك عروضا فلكلورية وعرضا للمنتجات والصناعات اليدوية والتراثية بالإضافة إلى معرض للصور الفوتوغرافية التي تبرز تطور التنمية الوطنية منذ انطلاق مسيرة الاتحاد.

كما ألقى مجلس طلبة الكلية كلمة أعرب فيها عن اعتزازه وافتخاره بهذه المناسبة الغالية على قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة. وشارك طلاب من مختلف التخصصات في معرض فني أبرزوا من خلاله إبداعاتهم وفنياتهم، حيث قدموا عرضًا جميلاً للحرف التقليدية والأعمال الفنية المبتكرة وأشكال التعبير الثقافي.