الامارات | رئيس الدولة وملك الأردن يؤكدان أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، خصوصاً في المجالات التنموية، وغيرها من الجوانب التي تعزز آفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين على مختلف المستويات.

جاء ذلك خلال لقاء صاحب السموّ رئيس الدولة، أخاه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الذي وصل إلى العاصمة أبوظبي، أمس، في زيارة أخوية إلى دولة الإمارات.

واستعرض صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وجلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اللقاء، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية في مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً المستجدات في قطاع غزة ولبنان، مؤكدين في هذا السياق أهمية تكثيف الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في القطاع ولبنان، وضمان الحماية الكاملة للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، وتوفير الدعم الإنساني الكافي لهم، كما شدّدا على الموقف الإماراتي - الأردني الثابت تجاه الحفاظ على وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ووقوف البلدين مع الشعب اللبناني الشقيق.

وأكد صاحب السموّ رئيس الدولة، وجلالة ملك الأردن، ضرورة تكثيف العمل من أجل منع اتساع الصراع في منطقة الشرق الأوسط الذي يهدّد أمنها واستقرارها، إضافة إلى إيجاد مسار واضح للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس «حل الدولتين»، ويضمن تحقيق الاستقرار والأمن للجميع.

كما أكد الجانبان حرصهما المتبادل على مواصلة التشاور الأخوي بشأن مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، خصوصاً في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة.

وكان صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين قد وصل إلى البلاد، في وقت سابق أمس، حيث كان في استقبال جلالته في مطار البطين، صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ورئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، حميد عبيد أبوشبص، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية، خلدون خليفة المبارك، وعدد من كبار المسؤولين.

ويرافق جلالة ملك الأردن، خلال الزيارة، رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، وعدد من كبار المسؤولين.

محمد بن زايد وعبدالله الثاني:

• ضرورة تكثيف العمل من أجل منع اتساع الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

• الموقف الإماراتي - الأردني ثابت تجاه الحفاظ على وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ووقوف البلدين مع الشعب اللبناني الشقيق.

• إيجاد مسار واضح للسلام العادل والشامل والدائم القائم على «حلّ الدولتين»، وضمان تحقيق الاستقرار والأمن للجميع.