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حمدان بن زايد: فرحة مشتركة بين أبناء الإمارات وعُمان

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ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

هنّأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أشقاءنا في سلطنة عُمان، قيادةً وشعباً، بمناسبة احتفالهم باليوم الوطني، مؤكداً سموه أن الفرحة مشتركة بين أبناء الإمارات وعُمان، تربطنا علاقات الأخوة والتاريخ والمصير الواحد. 
وكتب سموه، عبر منصة «إكس» أمس: «نبارك لأشقائنا في سلطنة عُمان، قيادةً وشعباً، احتفالهم باليوم الوطني. هذه المناسبة العزيزة هي فرحة مشتركة بين أبناء الإمارات وعُمان، تربطنا علاقات الأخوة والتاريخ والمصير الواحد. نسأل الله أن يديم على بلدينا الأمن والازدهار».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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