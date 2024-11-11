الامارات | "أوقاف دبي" تكرم 12 مطعماً داعماً للوقف المبتكر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أمول القصّر في دبي ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة أصحاب 12 مطعما قدموا إسهامات إنسانية مجتمعية في مجالات العمل الوقفي المبتكر وذلك خلال الحفل الذي أقيم في مقر المؤسسة بالقرهود.

شهد الحفل معالي حصة بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي وسعادة عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة إدارة أموال القصّر وسعادة علي المطوع الأمين العام للمؤسسة وسعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد وسعادة حصة تهلك وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية وزينب التميمي مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة إلى جانب عدد من الشركاء والداعمين لقطاع العمل الوقفي.

شملت قائمة المكرمين 12 مطعما من مختلف إمارات الدولة قدموا إسهامات في مبادرة "طاولة في مطعم" من خلال تخصيص نسبة من إيرادات المطعم أو ريع طاولة واحدة لدعم الأعمال الخيرية المجتمعية في العديد من المجالات الإنسانية منها تعليم الطلبة المتعثرين وعلاج المرضي غير القادرين ومساندة الأيتام والأرامل والمحتاجين وتمكين أصحاب الهمم إضافة إلى الإسهام في دعم مبادرة وقف الطعام.

وأكد عيسى الغرير أن التكريم يعكس التزام المؤسسة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية عبر تعزيز الشراكات وتحقيق رضا الجهات المتعاونة وثمن المساهمات الخيرية بمبادرة "وقف طاولة في مطعم ".

بدوره أوضح علي المطوع أن الوقف المبتكر أسهم في توسيع مفهوم العمل الإنساني المستدام وأتاح الفرصة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في العمل الوقفي من خلال منظومة مؤسسية مرنة وميسرة.

من جهتها أكدت زينب التميمي مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة أن الوقف المبتكر يفتح أبوابا واسعة للعمل الخيري ويمنح الجميع فرصة المشاركة في العمل الوقفي وتسجيل بصمة واضحة في ميادين العمل الخيري والإسهام في تلبية احتياجات الفئات الأقل حظا في المجتمع.