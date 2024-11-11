الامارات | وزارة الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير غواتيمالا الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلم سعادة سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد سعادة خورخى رافايل ارشيلا رويز، السفير الجديد لجمهورية غواتيمالا لدى الدولة.

وتمنى سعادته للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، وأكد على حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها مع غواتيمالا في شتى المجالات.

من جانبه أشاد سفير جمهورية غواتيمالا الجديد بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".