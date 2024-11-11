الامارات | «دبي الإنسانية» تنقل 192 طناً من المساعدات لدعم الشعب اللبناني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سهّلت «دبي الإنسانية» نقل شحنات إغاثة عاجلة تشمل 192 طناً من المستلزمات والمواد الإغاثية إلى لبنان، لدعم الأشقاء اللبنانيين والتخفيف من معاناتهم، ولتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب اللبناني.

وتتولى «دبي الإنسانية» عملية النقل البري لشحنات الإغاثة العاجلة، التي قدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بما يضمن إيصال كميات أكبر من المواد الإغاثية بفعالية وسرعة إلى الشعب اللبناني.

وفي هذا الصدد، بدأت قافلة تضم 27 شاحنة، بتمويل من صندوق الأثر الإنساني العالمي التابع لدبي الإنسانية والمخصص لدعم المهام الإنسانية العاجلة من دبي إلى العالم، في تنفيذ هذه العملية الإنسانية في الرابع من نوفمبر الجاري، حيث انطلقت سبع شاحنات بالفعل، على أن تنطلق شاحنات إضافية يومياً، لضمان تسليم المساعدات بسرعة وانتظام إلى الأشقاء اللبنانيين، خصوصاً مع تصاعد الحاجة إلى الدعم والمواد الإغاثية.

وفي هذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة دبي الإنسانية، محمد إبراهيم الشيباني: «بتوجيهات سديدة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تقف دبي بثبات إلى جانب لبنان في هذه الظروف العصيبة، حيث تمثل هذه القافلة الإغاثية رمزاً قوياً للتضامن مع الأشقاء اللبنانيين، وتعكس التزامنا بتخفيف المعاناة، وبث الأمل في نفوس المجتمعات التي تواجه تحديات استثنائية».

من جانبه، أعرب مستشار المفوض السامي ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي، خالد خليفة، عن امتنانه لـ«دبي الإنسانية» لتوفيرها نقل المواد الإغاثية للشعب اللبناني، قائلاً: «نثمّن الجهود الإنسانية المستمرة لدولة الإمارات، التي تتجلى اليوم من خلال هذه الشحنة الإغاثية، إن هذه المبادرة تمثّل خطوة جوهرية ضمن رؤيتنا المشتركة مع شركائنا في الإمارات، مثل دبي الإنسانية»، وأضاف: «يتضمن هذا الدعم العاجل مواد إغاثية أساسية تلبي الاحتياجات الملحّة للأسر النازحة في لبنان، لاسيما مع استعدادهم لمواجهة الشتاء القارس».

وبحسب تقديرات الحكومة اللبنانية، فقد نزح أكثر من 1.2 مليون شخص بسبب الأوضاع الحالية، خصوصاً من جنوب لبنان وسهل البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت المكتظة بالسكان.