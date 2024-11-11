الامارات | تعيين مدير تنفيذي لقطاع الحسابات المركزية بدائرة المالية

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شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين مدير تنفيذي لقطاع الحسابات المركزية بدائرة المالية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (89) لسنة 2024، بتعيين أحمد علي أحمد مفتاح المرزوقي مديراً تنفيذيّاً لقطاع الحسابات المركزية بدائرة المالية. ويُعمل بهذا القرار اعتباراً من الأول من أكتوبر 2024، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
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