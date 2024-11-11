الامارات | «الأرصاد» يحذّر من تشكّل الضباب وتدني الرؤية الأفقية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر المركز الوطني للأرصاد من تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف في مناطق مختلفة من الدولة، بدءاً من اليوم الإثنين وحتى الخميس المقبل، مع تدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وتوقّع تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية اليوم، لافتاً إلى أن الطقس يكون صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، كما ستكون هناك فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف صباح يوم غدٍ على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وسيكون الطقس صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر المركز أن هناك فرصة لتشكّل ضباب أو ضباب خفيف، صباح بعد غد، على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وسيكون الطقس صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وأشار إلى أن هناك فرصة لتشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباح الخميس المقبل على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وسيكون الجو صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً وشمالاً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.