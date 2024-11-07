الامارات | مقصود كروز: الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في مجال حماية حقوق الإنسان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مقصود كروز، أن دولة الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث تضع الإنسان في صميم استراتيجياتها وسياساتها ومبادراتها التنموية، إلى جانب تبني قيم التسامح والعدالة والمساواة، مع سعي دائم لتطوير سياسات وتشريعات تهدف إلى حماية حقوق جميع الأفراد داخل المجتمع الإماراتي، لتصبح الدولة نموذجاً إنسانياً فريداً باحتضانها أكثر من 200 جنسية مختلفة.

وأوضح أن دولة الإمارات شريك بارز في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان على مستوى العالم، خصوصاً مع فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان ثلاث مرات، آخرها خلال الفترة من 2022-2024، وكذلك تعاونها المستمر مع المنظمات والجهات الدولية المهتمة بهذا الملف.

وقال كروز خلال جلسة «ما دور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان؟»، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، إن الهيئة ستكثف جهودها خلال الفترة المقبلة لتعزيز الملف الحقوقي في الإمارات، من خلال تطوير خطط وأفكار ومبادرات وفق أفضل المعايير العالمية.

وأشار إلى أن الهيئة - التي تم إنشاؤها بموجب القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 كمؤسسة مستقلة تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان - تتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها، حيث تعمل استناداً إلى «مبادئ باريس» المتعلقة باختصاصات ومسؤوليات واستقلالية «المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان».

ولفت إلى أن الهيئة تعمل بفاعلية لتعزيز حقوق الإنسـان في الإمارات، من خلال منظومة تشريعية متكاملة ومتوائمة مع التشريعات الدولية، وبناء شراكات فعالة مع الأطراف الفاعلة.

وذكر أن الهيئة تتولى مجموعة من المهام الاختصاصية التي تسهم في تحقيق أهدافها، منها وضع الخطط لتعزيز حقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها، وتقديم التوصيات للسلطات المختصة، وتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها وفقاً للمعايير المعتمدة واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها، والمتابعة والتنسيق مع السلطات المختصة للرد على الملاحظات الواردة إلى الدولة من المنظمات الدولية في مجال حقوق الإنسان، والتعاون مع المنظمات الدولية.

وقال إن الهيئة تولي أهمية كبيرة لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعريف أفراد المجتمع الإماراتي بحقوقهم التي كفلها القانون، حيث تنظم العديد من الأنشطة والفعاليات وورش العمل التي تسهم في نشر الوعي وبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الهيئة تحرص على المشاركة في المحافل المعنية بحقوق الإنسان، بهدف تعزيز التعاون مع الدول وأجهزة ولجان الأمم المتحدة، بما يسهم في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان.